Em abertura do ano legislativo, Enzo Samuel cobra mais comprometimento de Dr. Pessoa

Um ano de desafios. É assim que o presidente da Câmara dos Vereadores de Teresina, Enzo Samuel, definiu 2023. Em mensagem durante a abertura do ano legislativo, o parlamentar cobrou mais comprometimento do prefeito, Dr. Pessoa, para sanar a crise política que impacta a oferta de serviços essenciais à população teresinense. Ele destacou os problemas enfrentados no transporte público e na saúde como os principais desafios.



O presidente da Câmara falou ainda em estreitar a parceria com a Prefeitura para melhor atender às demandas da população. “O que esperamos é que ele [Dr. Pessoa] se comprometa cada vez mais com a população de Teresina. É público e notório, nós sabemos que não vivemos um momento fácil. Temos uma crise política, mas aqui temos também 29 vereadores preocupados com nossa cidade e o que queremos é sermos parceiros para poder resolver esses problemas. No final, quem sofre é a população com a ausência de transporte e saúde”, afirma.

Enzo Samuel cobrou mais comprometimento de Dr. Pessoa - Foto: Reprodução

Enzo Samuel disse ainda esperar manter um diálogo saudável com o Poder Executivo Municipal pensando principalmente no povo de Teresina e reiterou que o fato de 2023 ser ano pré-eleitoral não irá interferir nos trabalhos desenvolvidos na Casa. “Temos 29 vereadores. São homens e mulheres comprometidos com nossa cidade. Cada um tem uma pauta, uma bandeira, e tenho certeza que cada um dará o melhor de si”, finalizou o presidente da Câmara.

