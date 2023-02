Em mensagem aos vereadores, Dr. Pessoa diz que 2023 será um ano de obras

Durante a abertura do ano legislativo da Câmara Municipal de Teresina, que retornou às atividades nesta quarta-feira (01/02), o prefeito da Capital, Dr. Pessoa, destacou que 2023 será um ano de muitas obras e alianças. O gestor municipal enfatizou que está aberto a alianças e busca harmonia entre os poderes.



“Eu espero aliança, anel, o que vier. O povo de Teresina não quer ‘mimimi’ do prefeito, quer é mais obra, mais atitude. E com os dois poderes harmônicos e com o poder central, do presidente Lula, com certeza Teresina ganhará mais. Eu tenho falado para mim mesmo que este é o ano ‘D’, de obra, obra, obra. Nós andamos corrigindo os desafios e discrepâncias, e agora está nos trilhos. O Poder Executivo, em harmonia com o Poder Legislativo, e o trem nos trilhos, é obra para tudo quanto é lado”, completou o prefeito Dr. Pessoa.

(Foto: Tarcio Cruz/ODIA)

Na mensagem do gestor aos vereadores de Teresina, o prefeito da capital enfatizou que 2023 também será de trabalho, semelhante ao que ocorreu ano passado. Segundo Dr. Pessoa, os parlamentares traduzem a voz das comunidades, norteando a administração municipal, e enfatiza que essas demandas chegam graças às cobranças da população.

“O ano de 2022 deu início ao primeiro ciclo de execução do Plano Plurianual (PPA 2022-2025) elaborado pela atual gestão, retratando as prioridades e os objetivos estabelecidos em harmonia com o Plano de Governo. Isso permitiu o enfrentamento de grandes desafios por meio de uma atuação eficiente, eficaz e efetiva, traduzindo-se em políticas públicas de interesse da população da capital piauiense”, disse.

As projeções de obras para 2023 são alvissareiras e alto alcance, como o Hospital da Mulher, o rebaixamento da Frei Serafim, a implantação da Casa da Mulher Brasileira, conclusão da Urbanização da Vila da Paz, da Marginal Poti Sul e da Ponte da UFPI.

Prefeitura destaca obras de 2022

O gestor cita, por exemplo, as obras estruturantes, como o Viaduto da Barão de Gurgueia e a revitalização do Centro da cidade. Tivemos enorme avanço na construção da galeria da Zona Leste, da Marginal Poti Sul, da Urbanização da Vila da Paz, do Novo Mercado do Renascença II, do Parque Floresta Fóssil e da Urbanização do Calçadão da Av. Noé Mendes.

Na pasta de Regularização Fundiária, o Município destacou-se no avanço dos processos de entrega dos títulos de imóveis a centenas de famílias, por meio do Programa “RegularizaTHE”. Lançamos a Casa da Mulher Brasileira e ampliamos o Projeto Florescer, ações voltadas para a proteção à mulher. E pudemos ver o passo definitivo na construção do Museu da Imagem e do Som.

Na Educação, Teresina foi contemplada com o melhor resultado no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), firmando-se em 1º lugar entre todas as capitais no Ensino Fundamental. Na saúde, podemos destacar a reforma de uma nova sede para o CMAM e o PROVIDA, fundamentais na atenção às crianças com dificuldades de aprendizagem e às pessoas com problemas de depressão, atuando na valorização da saúde mental.

