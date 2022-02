Em Brasília, Dr. Pessoa acerta filiação ao Republicanos

O Republicanos é o novo destino partidário do grupo político de Dr. Pessoa (MDB). A definição aconteceu durante reunião na tarde desta quarta-feira (16), em Brasília, com o presidente nacional da sigla, deputado federal Marcos Pereira.

No encontro que reuniu ainda o principal nome do partido no Piauí, deputado estadual Gessivaldo Isaías, não ficou acertado se o prefeito assumirá o comando do sigla no estado. Uma nova reunião na próxima sexta-feira (18) deverá ajustar a composição da Executiva estadual.

Foto: Divulgação

Dr. Pessoa buscava um partido para comandar com a pretensão de lançar um candidato ao governo do Estado e formar uma chapa competitiva para a eleição do filho, Pessoinha, a deputado federal. Contudo, na primeira declaração após o “sim” de Pessoa ao Republicanos, Gessivaldo Isaías, colocou como objetivos do partido apenas as chapas proporcionais.

Leia também: Gessivaldo Isaías diz que fica com Wellington Dias, apesar de Dr. Pessoa no Republicanos

“Agora é juntar os dois grupos num só e trabalhar na montagem de uma chapa competitiva para deputado federal e estadual. Nosso objetivo é eleger de um a dois federais e até quatro deputados estaduais”, disse o deputado.

Em Brasília, Dr. Pessoa esteve acompanhado de dois nomes que se encarregarão de montar a sigla. O presidente da Câmara de Teresina, vereador Jeová Alencar, e o secretário de Planejamento, João Henrique Sousa.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no