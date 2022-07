Em crise, Republicanos adia convenção e Lira declara apoio a Sílvio Mendes

A convenção do Republicanos que homologaria as chapas de deputado estadual e federal para a eleição deste ano está adiada. O evento que deveria ocorrer nesta quarta-feira (26/07) ficou comprometido após uma crise na sigla vir à tona na véspera. O diretório estadual do partido trabalha agora para realizar a convenção no dia 4 de agosto.



A crise é motivada pela divisão do fundo partidário para a campanha. Pré-candidatos acusam os caciques do Republicanos de privilegiar determinadas candidaturas na chapa para federal. Lideranças próximas ao prefeito Dr. Pessoa, porém, preferem dizer que o atraso em documentações é o motivo para o adiamento.

Leia também: Edson Melo critica aliança do PSDB com Simone Tebet: “O partido se perdeu”

“Foi uma decisão para organizar mais o partido tanto a chapa de federais como a chapa de estaduais, uma questão de atraso documental. Atraso por parte de alguns candidatos com relação a documentação. Mas foi adiada para o dia 4 (de agosto) e vai ser um sucesso”, justificou o vereador Antônio José Lira, que é um dos pré-candidatos do partido.

Republica é uma grande dor de cabeça para o prefeito Dr. Pessoa (Foto: Assis Fernandes / O Dia)

O Republicanos vive ainda outra crise relacionada aos apoios para as chapas majoritárias, já que o partido não terá candidatos para o governo e Senado. O presidente da sigla, Pessoinha, e o vice-prefeito Robert Rios apoiam Rafael Fonteles, enquanto Dr. Pessoa diz que ficará neutro no primeiro turno e Jeová Alencar seguirá com Sílvio Mendes.

Agora, Antônio José Lira também declarou apoio a Sílvio Mendes, que é analisado pelo Palácio da Cidade como uma das ameaças à reeleição de Dr. Pessoa. O vereador passa pano para Sílvio e acendeu o alerta no partido. “Dr. Sílvio tem uma relação muito forte com Teresina. Eu amo Teresina, conheço Teresina. Teremos uma eleição polarizada, mas pela ligação com Teresina vamos ficar com, Dr. Sílvio”, disse José Lira.

Briga pela liderança

O prefeito Dr. Pessoa tem ainda um novo entrave para resolver. A disputa da vez na base do governo municipal é pela liderança na Câmara. O vereador Antônio José Lira nega, mas trabalha para ficar com a vaga que é ainda reivindicada por Roberval Queiroz, Leonardo Eulálio e Vinício Ferreira.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no