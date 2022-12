Em meio à crise na saúde, Dr. Pessoa diz que define em janeiro grupo para reeleição

O Prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, revelou na manhã desta quarta (14) que espera até o final de janeiro definir o seu grupo político que disputará a reeleição em 2024. O gestor apontou uma lista de nomes prováveis e incluiu até mesmo membros do MDB, partido que ele mesmo rompeu no início da gestão.



Dr. Pessoa traça planos para o futuro político em meio a crise que atinge a saúde do município, dois hospitais da capital, o do Buenos e a maternidade do Dirceu, seguem interditados após denúncias de irregularidades. A crise na saúde da capital culminou com a saída do presidente da Fundação Municipal de Saúde, Gilberto Albuquerque. Em uma denúncia exclusiva o jornal O Dia desta quarta mostra que a FMS gastou com conserto o suficiente para trocar todas as camas hospitalares de Teresina.

Prefeito usava um boné escrito: "Produzir, que o resto é Fofoca". Foto: Tarcio Cruz/ O DIA

Perguntado sobre os rumos políticos Dr. pessoa confirmou o diálogo com vários grupos políticos. "Há várias vertentes neste sentido, contanto que até o fim de janeiro o Prefeito vai dizer quem vai caminhar com ele em 2024. Há sim a possibilidade com Jeová, há a possibilidade com Zé Nito, com o PT, há possibilidade ampla. Já estamos conversando, tomando café aqui e ali e etc”, afirmou.

Sem querer se associar à política, Dr. Pessoa afirmou que as discussões eleitorais são um “viesinho” da gestão. “A administração está focada é na parte administrativa, isso aí é um viesinho muito pequeno que a gente está no dia-dia tomando café e falando de política. Mas o objetivo nosso é que 2023 seja o ano D, de resolutividade”, afirmou o gestor.

