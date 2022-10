Em meio a crise no transporte público de Teresina, Superintendente da Strans pede demissão

O Superintendente da Strans, Coronel Cláudio Pessoa, pediu demissão do cargo na manhã desta segunda (03). O pedido de exoneração foi apresentado pelo militar ao Prefeito Dr. Pessoa no palácio da Cidade. O gestor se reuniu com servidores da pasta e comunicou o seu afastamento do órgão.



A saída de Cláudio Pessoa ocorre em meio a uma grave crise no transporte público da capital, recentemente empresários e o sindicato dos trabalhadores revelaram que um novo colapso pode ocorrer no sistema de transporte coletivo já no mês de outubro caso os repasses financeiros não sejam regularizados pela gestão de Teresina.

Cláudio Pessoa era mais um representante da cota pessoal do Prefeito no primeiro escalão da gestão. Sobrinho de Dr. Pessoa o militar assumiu a pasta do trânsito logo no início da gestão e encontrou dificuldades desde então. Informações de bastidor dão conta de que o pedido de afastamento do superintendente se dá justamente pelo impasse com empresários. A relutância da Prefeitura em dialogar e negociar o passivo milionário pesou contra o gestor.

De acordo com a Comunicação do órgão o Coronel Cláudio Pessoa pediu oficialmente exoneração do cargo de superintendente da Strans, e não ocupa mais o cargo na Prefeitura de Teresina. A Strans aguarda a nomeação do novo gestor da pasta e maiores direcionamentos da Secretaria Municipal de Governo (SEMGOV).

O gestor foi consultado pelo Portal O Dia, porém não quis se manifestar até a publicação da matéria.

