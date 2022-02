Em meio a denúncias de corrupção e críticas, Dr. Pessoa completa 400 dias como prefeito

O Prefeito de Teresina, Dr. Pessoa (MDB), completou na última semana 400 dias à frente da gestão da capital do Piauí. A marca chega em um dos momentos mais complicados da administração. Dr Pessoa enfrenta problemas com denúncias de corrupção no alto escalão do governo e desde o início da gestão não conseguiu concluir nenhuma grande promessa de campanha. Além do prefeito, os secretários de finanças, educação e comunicação são investigados por envolvimento em atos de corrupção.



Além dos entraves administrativos, o prefeito também passa por um isolamento político após a sua possível saída do MDB; e, para atenuar as dificuldades, um processo de impeachment que pede a retirada de Dr. Pessoa, tramita na Câmara Municipal de Teresina.

“Não aguentam o Pessoa, vão aguentar o Robert?”, diz vice-prefeito sobre impeachment

Em abertura do legislativo, Dr. Pessoa culpa “pandemia perversa” por problemas na gestão

Em meio a crise e em busca de popularidade, Dr. Pessoa recriará secretaria de comunicação

Líderes e políticos rejeitam aliança com Dr. Pessoa após convites para se filiar ao PL

Pedido de Impeachment de Dr. Pessoa é protocolado na Câmara





Um dos autores do processo de Impeachment, o ex-secretário Washington Bonfim, lamentou o quadro atual da capital e criticou a falta de resolutividade do prefeito. “É triste a gente constatar isso. Nós temos feito uma oposição sistemática ao prefeito de Teresina e a essa gestão por que se trata de uma administração que prometeu muito, e nos seus primeiros 400 dias de governo está entregando muito pouco ou quase nada”, pontuou. “Problemas graves como a questão do transporte público, o ataque a rede de proteção social da nossa cidade, que foi construída por entidades importantes, como a Apae, a Ação Social Arquidiocesana, a Fundação da Paz; tudo isso tem sido colocado em xeque e em desfavor, em prejuízo daquela população mais pobre que necessita da gestão municipal”, completou Bonfim. Na Câmara Municipal, vários vereadores criticaram outra atitude de Dr. Pessoa, relacionada à gestão anterior. Na última terça-feira (8), durante a abertura do ano legislativo, o prefeito mais uma vez atacou a memória do ex-prefeito Firmino Filho, que faleceu em 2021. Pessoa se referiu ao psdebista como “finado” em um tom pejorativo. Na ocasião, o vereador Aluísio Sampaio cobrou seriedade e respeito de Dr. Pessoa. “O prefeito tem que esquecer o passado, a gestão passada já acabou e, inclusive, o prefeito Firmino não está aqui entre nós para se defender. Ele tem que focar no presente, na gestão dele. Já se passou um ano e os problemas não foram resolvidos. Na campanha ele fez muitas promessas e até agora não apresentou resultados”, disse o vereador. FOTO: Assis Fernandes/ODIA “E tem prefeito?” Nas redes sociais, o Portal O Dia foi saber qual a avaliação da população de Teresina a respeito da gestão e Dr. Pessoa. Através do Instagram oficial, os internautas foram questionados se aprovam ou não os primeiros 400 dias da gestão de Dr. Pessoa. A enquete teve a participação de 313 pessoas e 94% dos entrevistados revelaram que não aprovam a gestão do Prefeito, ou seja, 295 participantes. Apenas 6% dos entrevistados, 18 pessoas, revelaram que aprovam a administração de Dr. Pessoa. O questionamento feito pelo Portal O DIA sobre a aprovação dos 400 dias de gestão possui mais de 256 comentários no Instagram Oficial do portal. Ao longo das centenas de comentários, chama a atenção um questionamento recorrente: “e tem prefeito?”. Vários usuários colocam em dúvida o comando de Dr. Pessoa na Prefeitura de Teresina e muitos classificam como “decadência”, “caos” e “incompetência”, e em consonância criticam a gestão do Prefeito. A Coordenadoria de Comunicação da Prefeitura de Teresina mais uma vez foi consultada para comentar sobre as críticas direcionadas a Dr Pessoa, porém não quis se manifestar.

Leia Mais:

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no