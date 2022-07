Empréstimo de R$ 500 milhões: Após pressão, secretário admite apresentar lista de obras

Em meio a críticas pela falta de transparência na aplicação do empréstimo de meio bilhão de reais, o Secretário de Governo da Prefeitura de Teresina, André Lopes, admitiu na manhã desta segunda (04) que a gestão apresentará um cronograma para execução das obras que serão desenvolvidas a partir do empréstimo. Na última semana o Prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, negou que irá ocorrer “rachadinhas” na execução das obras.



Leia Mais:

Após denúncias, Dr. Pessoa nega “rachadinha” na aplicação do empréstimo de R$ 500 milhões

Prefeitura de Teresina diz que pode mudar destinação dos R$ 500 milhões de empréstimo

Vereadores querem audiência para esclarecer aplicação de empréstimo de R$ 500 milhões

Câmara aprova por unanimidade empréstimo de R$ 500 milhões para Prefeitura de Teresina

O bloco de oposição na Câmara Municipal de Teresina apresentou um requerimento para a realização de uma audiência pública para esclarecer a aplicação do empréstimo. Em fase final de elaboração, o requerimento deve ser votado na próxima semana. Os parlamentares criticam a concessão de um “cheque em branco” para o prefeito, já que o projeto não apresenta nenhum cronograma de realização das obras e nem em qual local o montante será aplicado.

André Lopes revelou que vê com “naturalidade” as críticas e admitiu que um cronograma para execução das obras será apresentado. “A gente espera dialogar com muita tranquilidade, já foi feita uma conversa prévia com os vereadores antes mesmo da aprovação do projeto, já foi exposto o que havia e temos a intenção da prefeitura e a gente encara como muito natural esse diálogo para a partir de agora delimitar as obras que serão feitas, em qual cronograma será feito. Esse diálogo é encarado com total naturalidade por parte do município”, concluiu o gestor.

FOTO: Tarcio Cruz/O DIA

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no