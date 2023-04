Enchentes: Governador revela “vigilância permanente” e monitora cidades atingidas no Piauí

O Governador Rafael Fonteles avaliou com preocupação a situação de municípios da região centro-norte do Piauí que sofrem com as fortes chuvas que atingem as localidades nas últimas semanas. Sete cidades já decretaram situação de emergência e na última quarta (12) o Secretário de Governo, Marcelo Nolleto, e o gabinete de crise estadual percorreu alguns municípios atingidos.



A previsão é de que o governo publique um decreto estadual de emergência para se buscar o reconhecimento federal que viabilizará a solicitação de recursos federais para reparação dos prejuízos e atendimento às famílias.

Batalha, Campo Largo do Piauí, Piripiri, Domingos Mourão, Barras, Luzilândia e Pedro II são as principais cidades atingidas e estão em estado de emergência. Doações e cestas básicas foram direcionadas para os municípios. Em Esperantina, o Rio Longá atingiu a cota de inundação esta semana, deixando pelo menos 40 famílias desabrigadas. Já em Campo Largo mais de 300 famílias ilhadas acumulam prejuízos na área da agricultura e da piscicultura

O Governador explicou que os órgãos estaduais estão em acompanhamento constante. “Estamos dando um suporte de alimentação, suporte para moradia dessas famílias enquanto a situação ameniza. Felizmente a situação está sob controle mas estamos sob vigilância permanente em nossos órgãos para atuar com muita rapidez, com muita celeridade se as chuvas permanecerem em um nível muito elevado como está acontecendo neste mês de abril”, disse.

Fonteles comentou ainda as últimas ações desenvolvidas. “Os municípios já estão decretando, os que estão sofrendo mais com as chuvas. Estamos acompanhando, especialmente com a defesa civil, a Secretaria de Assistência Social e a Secretaria de Governo, inclusive indo in loco com o Secretário de Governo, Marcelo Nolleto, na região de Campo Largo do Piauí para ver essas famílias que foram atingidas por estas enchentes”, finalizou.

