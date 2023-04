Cemaden emite alerta para ocorrência de mais inundações no Centro-Norte do Piauí

O Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) emitiu nesta terça-feira (11) um alerta para risco de mais inundações na região Centro-Norte do Piauí. Os municípios desta região têm sido os mais afetados pela chuva e pela cheia dos rios. Em Esperantina, o Rio Longá atingiu a cota de inundação e já deixa pelo menos 40 famílias desabrigadas. Em Barras, o Rio Marathaoan também está na cota de inundação.



De acordo com o Cemaden, existe “moderada possibilidade de ocorrência de eventos hidrológicos, especialmente inundação, devido à previsão de continuidade das chuvas com pancadas de intensidade moderada a forte, somada aos acumulados observamos nas últimas semanas, nas mesorregiões Centro, Leste e Norte Maranhense, Centro-Norte e Norte Piauiense, onde os níveos dos rios Munín, Mearim, Itapecuru e Parnaíba encontram-se acima de cotas críticas”.

Em Luzilândia, por exemplo, o rio Parnaíba se encontra na cota de alerta para risco de inundação. Municípios como Batalha, Esperantina e Campo Largo do Piauí já decretaram situação de emergência em razão das chuvas. Em Batalha, o prefeito José Luiz Alves Machado determinou a suspensão das aulas nas escolas municipais em razão do período de chuva.



O Rio Marathaoan, em Barras, está na cota de inundação - Foto: Reprodução/Whatsapp

De acordo com o decreto publicado no Diário Oficial do Município, as estradas de Batalha encontram-se em “situação precária para o tráfego dos ônibus escolares, em razão das fortes chuvas que assolam o município neste período”. A suspensão das aulas se deu para garantir a segurança dos usuários do transporte escolar. Essa suspensão das aulas em Batalha começou a valer no dia 04 de abril e segue até o dia 14 podendo ser prorrogada em caso de necessidade.

Conforme informou a Defesa Civil Estadual, já há mais de 70 famílias em Batalha impactadas pela chuva que cai na região. Somente nas últimas 24 horas, o acumulado na cidade chegou a 74.4 milímetros tendo chovido cerca de 67,6 milímetros no intervalo de apenas 4 horas.

Em Teresina a situação não é tão distinta. Aqui na capital choveu entre os dias 01 e 09 de abril cerca de 206 milímetros. O volume já corresponde a quase todo o acumulado do mês de março inteiro . A chuva mais intensa se deu na quinta-feira (07), quando a capital acumulou em uma noite mais de 100 mm de precipitação.

