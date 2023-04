Teresina registra em uma noite cerca de um terço do volume de chuva acumulado em março

Teresina registrou um acumulado de chuva de 90 milímetros durante o temporal que atingiu a cidade na noite deste sábado (01) e madrugada deste domingo (02). A informação é do Centro Nacional de Prevenção de Desastres Naturais, o Cemaden. Quando observados os dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) os números são ainda maiores. O volume de chuva acumulado na capital nesta noite foi de 97,3 milímetros, segundo o instituto. Comparando-se os volumes acumulados nas últimas horas e nos últimos meses, choveu em um menos de um dia em Teresina cerca de um terço de todo o acumulado de chuva do mês de março.

A forte chuva que caiu noite de ontem (01) deixou um rastro de destruição pela cidade. Um carro chegou a ser arrastado pela correnteza na zona Leste. A Rua Urano, do bairro Satélite, ficou completamente tomada pela água, o que impediu os moradores de saírem ou retornarem para casa. Vídeos encaminhados por leitores ao Portalodia.com mostram a força da água. Um ônibus coletivo teve que ser abandonado no mesmo bairro em razão da força da água.

Também na zona Leste, moradores que tentaram acessar o bairro Ininga na região da Universidade Federal do Piauí (Ufpi) ficaram ilhados em seus veículos no balão do campus universitário devido à quantidade de água acumulada e da força da correnteza. A área é uma das que a Prefeitura sinalizou como sendo de risco para tráfego em momentos de chuva intensa. Já na zona Sul, veículos também ficaram ilhados e impossibilitados de circular pela Avenida Principal do bairro Promorar. Na zona Sudeste, situação semelhante se observou no bairro Dirceu.



Chuva deixou ruas completamente alagadas em Teresina - Foto: Reprodução/Whatsapp

De acordo com o climatologista Werton Costa, o tempo deve continuar nublado com possibilidades altas de chuva em Teresina neste domingo (02). A previsão é de que o volume acumulado de chuva na capital chegue a 115 milímetros ou 120 milímetros.

