Encontro de Silvio Mendes com Jeová encaminha adesão a candidatura da oposição

O Presidente da Câmara Municipal de Teresina, Jeová Alencar, se reuniu com o pré-candidato ao Governo do Piauí, Silvio Mendes (UB), na tarde do último domingo (5). A reunião, que ocorreu na casa do Ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (Progressistas), praticamente sela a adesão de Alencar a candidatura de Silvio. Juntamente com Jeová, a vereadora Teresinha Medeiros também esteve na reunião e não apoiará Rafael Fonteles.

A eminente adesão de Jeová é mais um duro golpe nas pretensões políticas do prefeito de Teresina, Dr. Pessoa. No Republicanos , Pessoa ainda busca viabilizar uma terceira via estadual, porém coma negativa do presidente da Câmara o partido se enfraquece ainda mais.

FOTO: Ascom Silvio Mendes

No sábado Ciro Nogueira reuniu também vereadores da base de apoio a Joel Rodrigues, ao todo dez parlamentares confirmaram apoio a oposição, veja a lista:



Alan Brandão (PDT)

Aluísio Sampaio (Progressistas)

Evandro Hiid (PDT)

Edson Melo (PSDB)

Thanandra Sarapatinhas (Patriota)

Jeová Alencar (Republicanos)

Valdemir Virginio (Progressistas)

Paulo Lopes (PSDB)

Antônio José Lira (Republicanos) - Suplente

Teresinha Medeiros (União Brasil)

