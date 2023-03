Evaldo Gomes inicia conversas sobre federação com PSB e PDT no Piauí

A possibilidade de federação entre Solidariedade, PDT e PSB levou o deputado estadual Evaldo Gomes, presidente estadual do Solidariedade, a antecipar as conversas com líderes dos outros dois partidos no Piauí. Nesta quarta-feira (15), ele se reuniu com o vereador Enzo Samuel (PDT) e iniciou o diálogo de como a federação deve se comportar no estado.

“Como diretório estadual, precisamos estar preparado para qualquer situação. Tive a iniciativa de conversar com o presidente da Câmara Municipal de Teresina, Enzo Samuel, para esse entendimento entre os partidos. Ele entende a necessidade dessa federação para os partidos e propôs uma conversa com outras lideranças dos três partidos no Piauí para que possamos construir um projeto”, disse.

Evaldo Gomes, em entrevista ao programa O Dia News, da O Dia Tv, explicou que as tratativas entre os três partidos a nível nacional estão adiantadas e que há uma forte tendência para que a federação seja concretizada já para as eleições do próximo ano.

“Essa é uma decisão das direções nacionais dos três partidos. As conversas estão bem adiantadas. É preciso muita cautela porque existem algumas divergências em alguns estados como, por exemplo, o estado de São Paulo e Pernambuco. Mas é uma tendência forte para as eleições do ano que vem, como pode ocorrer também para as eleições de 2026”, disse.

O deputado comentou que em caso da formalização da federação, será necessário muito diálogo no Piauí, já que o Solidariedade integra a base de apoio do prefeito Dr. Pessoa, enquanto o PDT não abre mão de candidatura própria ao Palácio da Cidade. “Temos muita coisa para decidir, mas tudo se resolve no diálogo”, finalizou.

