Fábio Abreu concorda e dá como certa coligação cruzada entre MDB e PSD

A coligação cruzada entre MDB e PSD para as eleições de outubro é dada como certa pelo deputado federal Fábio Abreu. O parlamentar que está de saída do PL e aguarda a janela partidária para se filiar ao PSD afirmou que mantém sua pretensão de ir para a sigla e concorda em receber os pré-candidatos do MDB para a formação da chapa para a Câmara Federal.

“Entendo que só falta a finalização (da coligação cruzada) com as filiações, mas já é pensar no próximo passo que são as estratégias individuais de cada um. Vamos fazer uma grande reunião com a presença de todos para que possamos oficializar. Acredito que essa próxima semana já seja feita essa reunião para selar o que estamos chamando de federação Piauí”, disse ao O DIA.

Fábio Abreu analisa que a soma de forças entre os dois partidos deve eleger três deputados federais. Ele defende ainda que dependendo da composição com os demais candidatos para fechar a agremiação com 11 candidatos, limite máximo de candidaturas permitidas pela legislação, uma quarta vaga pode ser conquistada na sobra.

Pelas contas de Fábio Abreu, a chapa e deputados estaduais, que deve ser formada com os pré-candidatos do PSD migrando para o MDB, também será fortalecida com a estratégia. “Temos a possibilidade de chegar a 11 (eleitos). Essa é a ideia. Por isso que digo que tanto os candidatos do MDB como os candidatos do PSD terão possibilidade de fazer teoricamente duas vagas serem disputadas pelos “novatos””, disse.

Presidente

Fábio Abreu afirmou ainda que seguirá o candidato a presidente do PSD, caso o partido oficialize candidatura ao Palácio do Planalto. “Fica difícil ter um candidato a presidente do nosso partido e nós não apoiar. Tenho que seguir o meu partido e fazer as movimentações somente quando da presença do candidato a presidente do meu partido”, disse.

