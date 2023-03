Fábio Abreu condiciona filiação ao Podemos a conduzir federação no Piauí

O secretário de Defesa Agropecuária do Piauí, Fábio Abreu, condicionou sua filiação ao Podemos a presidir a federação que o partido deve acertar com o PSDB e Cidadania. Primeiro suplente de deputado federal do PSD, Abreu já havia declarado que não seguiria no partido que se filiou para disputar vaga na Câmara Federal no ano passado.

Fábio Abreu comentou que já expôs sua preocupação sobre a formalização da federação para a presidente nacional do Podemos, a deputada federal Renata Abreu. Ele disse ainda que já começou o trabalho de montagem da sigla para as eleições municipais do próximo ano no Piauí.

“Disse para a Renata Abreu que no Piauí a condição para que nós possamos assumir o Podemos é que possamos tomar as decisões nas próximas eleições. Já estamos atuando nos municípios para que o Podemos possa se fortalecer para as próximas eleições”, disse.

Foto: Assis Fernandes / O Dia

Abreu declarou que seu grupo político deve ter prioridade para comandar a federação Podemos, PSDB, Cidadania, caso ela se concretize. Ele analisa que a sua posição de suplente de deputado federal o coloca à frente dos outros dois diretórios. “O que pesa em um partido é a Câmara dos Deputados. No Piauí, o partido que vai ter um suplente de deputado federal é o Podermos. Essa é a regra dos interesses dos partidos”, resumiu.

Sobre a saída do PSD, Fábio Abreu revelou que já antecipou o assunto para o presidente estadual do partido, o deputado federal Júlio César. Ele acredita que a troca de sigla ocorrerá de forma harmônica.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no