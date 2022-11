Fábio Abreu confirma que assumirá Secretaria de Defesa Agropecuária

O deputado federal Fábio Abreu (PSD) vai mesmo assumir o comando da Secretaria de Assistência de Defesa Agropecuária (SADA) no governo Rafael Fonteles. Em entrevista ao programa O Dia News, da O Dia Tv, o parlamentar confirmou -- o que até então era tratado apenas nos bastidores -- que aceitou o convite de comandar a pasta.

A SADA será criada a partir da fusão do Instituto de Assistência Técnica de Extensão Rural do Piauí (Emater) com a Agência de Defesa Agropecuária (ADAPI). Essa é uma das mudanças anunciadas pelo governador eleito e que será enviada para aprovação da Assembleia Legislativa (Alepi) até o final do ano legislativo.

Foto: Jailson Soares / O Dia

Fábio Abreu explicou que já visitou os servidores das duas pastas para se apresentar e traçar metas de trabalho. “Já fiz visita a ADAPI e na Emater. Entendo que as pessoas ficam ansiosas quando se fala em mudanças, mas deixei os servidores bastante tranquilos. O que vai acontecer é que as duas pastas serão transformadas em uma secretaria e vai ter a capacidade de ter os recursos do próprio orçamento assim como emendas”, disse.

Abreu disse que a EMATER possui um orçamento de R$ 4 milhões, contudo, ele já destinou R$ 9 milhões de suas emendas para incrementar a nova secretaria. Ele acrescentou ainda que com a criação da SADA será possível aumentar também os convênios com o Governo Federal.

“Houve um questionamento por parte do deputado Limma que se transformasse em secretaria poderia perder esses convênios. Não perde. No governo Lula tenho certeza que esse setor vai ser potencializado no governo do presidente. Ele mesmo já deixou isso claro”, disse.

O futuro secretário comentou ainda que a desburocratização de serviços será uma das pautas de sua gestão. Para ele, é preciso que o produtor consiga de sua própria residência emitir pela internet uma autorização para transporte de animal, assim como a melhoria da estrutura física e de suporte aos agricultores.

