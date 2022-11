Rafael Fonteles anuncia mudanças na estrutura de governo; confira alterações

O governador eleito do Piauí, Rafael Fonteles, anunciou, na manhã desta segunda-feira (21), mudanças na estrutura do governo com a extinção de órgãos, criação e incorporação de secretarias. Entre as alterações estão a criação da Secretaria das Mulheres e da Secretaria dos Esportes.

Segundo o governador eleito, as alterações visam dar maior eficiência à gestão, "em linha com as metas do nosso Programa de Governo, proporcionando ainda a redução de cargos e do custeio da máquina pública estadual".

Confira as mudanças anunciadas:

1. Extinção da Fundação Estatal Piauiense de Serviços Hospitalares (Fepiserh), com as mesmas funções sendo atribuídas para a Secretaria de Saúde (Sesapi);

2. Extinção da companhia Porto PI, com as mesmas funções sendo atribuídas para a Investe Piauí.

3. Extinção da companhia Gaspisa, com as mesmas funções sendo atribuídas para a Investe Piauí.

4. Alteração da Coordenadoria das Mulheres para Secretaria das Mulheres, sem aumento no número de cargos do Estado.

5. Alteração da Coordenação de Igualdade Racial para Superintendência de Igualdade Racial dentro da estrutura da Secretaria Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Direitos Humanos (Sasc);

6. Alteração das atribuições da Coordenadoria do Idoso para a Superintendência do Idoso, dentro da SASC. A atual Coordenadoria será substituída pela Coordenadoria para Áreas Metropolitanas (COAM). O foco será o desenvolvimento sustentável das duas áreas metropolitanas do nosso Estado (Grande Teresina e Grande Parnaíba).

7. Alterar a Gerência de Povos e Comunidades Tradicionais para Diretoria de Povos e Comunidades Tradicionais no Instituto de Terras do Piauí (Interpi);

8. Alteração da Fundação de Esportes (Fundespi) para Secretaria de Esportes (Secepi), sem aumento no número de cargos do Estado. Transformação semelhante ocorreu na área da Cultura em 2015.

9. Alteração do Instituto de Assistência Técnica de Extensão Rural do Piauí (Emater) para Secretaria de Assistência e Defesa Agropecuária (SADA), com a ADAPI sendo vinculada a essa Secretaria, sem aumento no número de cargos do Estado. Isso irá fortalecer a assistência aos produtores rurais do nosso Estado.

10. Alteração da Coordenadoria de Irrigação (COFIR) para Secretaria de Irrigação e Recursos Hídricos (SEFIR), sem aumento no número de cargos do Estado.

11. Alteração da Agência de Tecnologia da Informação (ATI) para Empresa de Tecnologia da Informação do Estado do Piauí (ETIPI).

