Fábio Abreu diz que é precipitado antecipar discussão sobre 2024

Discutir as eleições municipais de 2024 não está nos planos do deputado federal Fábio Abreu (PSD) pelo menos nesse primeiro semestre. O parlamentar que deixa a Câmara Federal em fevereiro e assumirá a Secretaria de Assistência e Defesa Agropecuária do Piauí, classifica como precipitado antecipar as discussões partidárias do próximo ano. Por outro lado, Fábio Abreu não descarta disputar a Prefeitura de Teresina.

“Estamos antecedendo essa discussão, quando na verdade meu foco para agora é a secretaria. 2024 acredito que fique mais para frente. Meu objetivo nesse momento é finalizar o mandato, que ainda tem muitas ações, e iniciar esse processo de gestão da secretaria. Lógico que, como político, não podemos descartar nenhuma possibilidade, mas vejo como muito precipitado fazer qualquer tipo de afirmação nesse momento”, disse ao Portal O Dia.

Abreu concorreu a prefeito de Teresina na eleição de 2020 e somou pouco mais de 29 mil votos, terminando na 5º posição. Ele já teve o nome cogitado para disputar a Prefeitura de José de Freitas. Ao Portal O Dia, ele manifestou um “sonho” de comandar sua cidade natal.

“Qualquer cidadão de uma cidade, eu sou de José de Freitas e tenho o sonho de comandar uma cidade, principalmente quem tem aspirações, exerceu ou exerce mandatos políticos. É natural que qualquer um tenha esse sonho. Como filho da cidade eu tenho este sonho”, disse logo após a eleição do ano passado, que ficou como primeiro suplente de federal do PSD.

