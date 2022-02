Fábio Novo diz que ciclo na cultura se encerra com 100% das promessas cumpridas

O Secretário Estadual de Cultura, Fábio Novo, já fala em tom de despedida da pasta. Na manhã do último domingo (27) o gestor fez um balanço do seu trabalho dos últimos quatro anos a frente do órgão. Segundo Fábio Novo o sentimento é de dever cumprido. Em uma postagem nas redes sociais o deputado diz que chega ao final da sua gestão com 100% das promessas de campanha cumpridas. Assim como os outros secretários que serão candidatos, Novo deve deixar o governo do Piauí no dia 31 de Março para disputar a reeleição de deputado estadual.



Através da publicação o secretário comemorou a progressão de carreira de mais de 80 servidores da Secult e valorizou a conclusão da implantação do plano de cargos. “Amanheceu na conta de mais 80 servidores efetivos da SECULT a progressão da carreira. Com isso concluímos a implantação do tão sonhado plano de cargos, carreiras e vencimentos da pasta. Obrigado ALEPI, governador Wellington, e a vice Regina e aos secretários Ariane e Rafael” disse o gestor.

Ainda na publicação novo valorizou o cumprimento das metas estabelecidas no plano de governo.

