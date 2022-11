Fábio Novo rebate João Henrique e diz que “é justo” PT comandar a Assembleia

O deputado estadual Fábio Novo (PT) rebateu declarações recentes do ex-ministro João Henrique Sousa (MDB) de que o MDB deve comandar a Assembleia Legislativa do Piauí em um alinhamento com a aliança entre os partidos no nível federal . PT e MDB disputarão no início de fevereiro o controle do legislativo estadual, Franzé Silva (PT) e Severo Eulálio (MDB) já colocaram os nomes na disputa.



Fábio Novo destacou a maioria do PT no parlamento e discordou de João Henrique Sousa. “O cenário de Brasília é diferente do cenário do Piauí, o Lula foi eleito em uma situação onde no congresso nacional ele não tem maioria, aqui nós fomos eleitos com uma bancada de governo que soma 22 deputados estaduais. Dentro desses 22, 12 são do Partido dos Trabalhadores. É legítimo que um partido que tenha quase a metade do parlamento tenha o direito de disputar e trabalhar para querer ser o presidente da casa”, afirmou o deputado.

FOTO: Tarcio Cruz/ O DIA

O político salientou também que o Partido dos Trabalhadores irá dialogar com todos os parlamentares, inclusive com os de oposição. “Na eleição para a presidência da casa você dialoga com todo mundo, com quem é governo e com quem é oposição. Durante os próximos quatro anos vamos conviver com os diferentes, é normal e natural. Quem conseguir dialogar mais e melhor será o vencedor”, disse o deputado.

Argumento antigo

Ao defender sua tese Fábio Novo embasou a argumentação na eleição passada, quando Themístocles Filho, reeleito pela quinta vez, alegou que por ter a maior bancada o MDB teria direito ao controle do legislativo. “É legítimo que o MDB também busque a presidência, é um partido também importante da base de governo. Na eleição passada votei no MDB por que o argumento era o da maior bancada e nós votamos no MDB. Acho justo que agora que temos 12 parlamentares eleitos é natural que tenhamos esse direito”, finalizou Fábio Novo.



É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no