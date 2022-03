Filiações concretizam federação cruzada entre MDB e PSD nesta segunda (7)

A federação cruzada entre MDB e PSD para as eleições deste ano no Piauí será concretizada com as filiações acertadas entre os dois partidos, de que os nomes para deputado estadual do PSD seguiriam para o MDB, enquanto, por outro lado, os pretensos candidatos a deputado federal do MDB se filiariam ao PSD.

Nesta segunda (7) a estratégia desenhada pelas duas siglas começa a ganhar corpo. A filiação dos principais nomes das duas siglas será o ponta pé inicial para demonstrar a quem ainda duvida de que o acordo da federação cruzada será seguido.

Em solenidade na sede do MDB, o deputado estadual Georgiano Neto (PSD) assina ficha de filiação ao partido. O ato que deve contar com a presença de caciques das siglas será festejada pelos emedebistas porque representa o fortalecimento da agremiação na busca por manter as cadeiras na Assembleia Legislativa.

Já durante o encontro estadual do PSD, com a presença do presidente nacional Gilberto Kassab, o partido filia o deputado federal Marcos Aurélio Sampaio (MDB) e o pré-candidato a deputado federal Castro Neto, que se juntarão aos deputados federais Júlio César e Fábio Abreu na tentativa de fazer pelo menos três vagas para a Câmara Federal.

A federação cruzada foi proposta pelo MDB após o partido encontrar dificuldades em forma a chapa para deputado federal. Partidos foram procurados por líderes da sigla, mas foi o PSD que mais se agradou das estratégia, já que o partido também encontrou empecilhos para formar a chapa de deputado estadual e ampliar vagas na Alepi.

