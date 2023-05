Flávio Dino fará visita ao Piauí nesta sexta-feira (05); veja programação completa

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, estará em solo piauiense nesta sexta-feira (05). Em Teresina, Dino terá compromissos tanto com o Governo do Estado como com a Prefeitura de Teresina. Essa é a primeira vez que Dino estará no Piauí agora como novo ministro do governo Lula.



Durante a agenda administrativa na capital, Flávio Dino apresentará o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania – Pronasci II. Criado inicialmente em 2007 e, agora, em sua segunda edição, o programa tem como premissa ações voltadas ao público feminino, como, dentre outras ações, fomentar políticas públicas de enfrentamento e prevenção à violência contra as mulheres.

Foto: José Cruz/Agência Brasil

Além disso, o Pronasci II possui como foco tratar de temas como cuidado com a saúde menstrual; políticas de segurança pública, com foco em territórios vulneráveis e com altos indicadores de violência; o ensino formal e profissionalizante para presos e egressos; o apoio às vítimas de criminalidade; e o combate ao racismo estrutural.

Segundo dados do Ministério da Justiça, desde o lançamento do Pronasci II, em março deste ano, cerca de R$ 34 milhões foram aplicados em investimentos como aquisição de 270 novas viaturas destinadas à Patrulha Maria da Penha e delegacias especializas no atendimento às mulheres. O pasta ministerial também já destinou um montante de R$ 344 milhões para a construção de 40 novas unidades da Casa da Mulher Brasileira.

EVENTO COM GUARDAS MUNICIPAIS DO NORTE E NORDESTE

À tarde, o ministro da Justiça e Segurança Pública, em parceria com a Prefeitura de Teresina, participará do Encontro Norte e Nordeste de Guardas Municipais (Enneguam). O evento, sediado no auditório do Blue Tree Towers Rio Poty, iniciou nesta quinta-feira (04) e se estende até o próximo sábado, dia 06.

Promovido pela Comissão Norte e Nordeste de Guardas Municipais (Conneguam), o evento deste ano tem como tema “Os desafios da inovação e integração na Segurança Pública básica”, e contará com a presença de 600 GCMs, efetivos da capital e do interior do estado, bem como mais agentes de 18 estados do país.

A ideia é dar visibilidade às Guardas Municipais dos estados do Norte e Nordeste, através do debate de temas e questões específicas, fomentando a integração da instituição com os demais segmentos da Segurança Pública, o crescimento profissional individual e institucional da corporação.

Dino deverá ser palestrante na sexta (04), juntamente com o secretário Nacional de Segurança Pública (Senasp), Tadeu Alencar. A palestra magna terá como tema “Os deságios da gestão em Segurança Pública”.

Além da presença de inspetores e comandantes da GCM de outras cidades, o secretário de Segurança Pública do Piauí, Chico Lucas, também deverá estar entre os presentes no encontro.