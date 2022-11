Flávio Júnior afirma que já possui afinidade com a pasta da infraestrutura

O deputado estadual Flávio Nogueira Júnior (PT), que foi anunciado pelo governador eleito Rafael Fonteles como secretário de Infraestrutura a partir do próximo ano, defendeu que já possui relação com a pasta e analisa que não terá dificuldades em gerir uma área estratégica no Governo do Estado.

Em entrevista nesta quarta-feira (09/11) ao programa O Dia News, da O Dia Tv, Flávio recapitulou sua gestão como secretário de Turismo e pontuou obras que realizou em pontos turísticos do Piauí como no litoral e em municípios do interior. Para ele, sua indicação para a infraestrutura tem a ver com o trabalho desempenhado no Turismo.

“Foi um papel desafiador para mim enquanto pessoa. É uma pasta muito importante e que é indutor da geração de emprego e renda, mas sabíamos dos desafios que iriamos encontrar quando tomamos posse. Fiquei por lá quase sete anos e pude desenvolver bastante o turismo, principalmente a infraestrutura. Talvez por isso, o governador eleito achou interessante fazer o convite para a infraestrutura”, declarou.

Foto: Jailson Soares / O Dia

O parlamentar comentou ainda que deixou a pasta do Turismo com estudos concluídos sobre as potencialidades do setor. Por outro lado, ele chamou atenção para a importância de investimentos da iniciativa privada para a atração de visitantes. Flávio Júnior concluiu ao afirmar que possui uma ideia do que vai encontrar na infraestrutura, mas que vai alinhar as ações com as prioridades do governador eleito.

“Existem diversos gargalos na infraestrutura do Estado que acredito que consigamos resolver. Já estava analisando e vi que é necessário, por exemplo, em Cajueiro da Praia ter um sistema de saneamento básico. A adutora chegou, mas é preciso do saneamento. Essa parte de infraestrutura já está no nosso radar”, disse.

Flávio Nogueira Júnior foi anunciado por Rafael Fonteles como secretário na última segunda-feira. Ele é um dos quatro deputados do PT que deixará a cadeira na Assembleia Legislativa para assumir secretária.

