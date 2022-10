Flávio Nogueira vê eleição apertada, mas acredita em vitória de Lula

O deputado federal Flávio Nogueira (PT) analisou nesta terça-feira (25/10) que a eleição presidencial tende a se acirrar em todo o país, contudo, afirma que o candidato do Partido dos Trabalhadores, Luiz Inácio Lula da Silva, é favorito e deverá ser eleição no pleito do próximo domingo (30).

Flávio Nogueira comentou que a polarização entre Lula e Bolsonaro era um cenário previsto e levantou suspeita sobre a reação do ex-deputado Roberto Jefferson, que no final de semana acionou três granadas e disparou mais de 50 vezes contra uma equipe da Polícia Federal, no município de Levy Gasparian, no Rio de Janeiro.

“Aquele cenário do Roberto Jeferson era previsto que ia acontecer. Aquilo foi premeditado. Só que não era aquilo que ele esperava do espetáculo que fez. Ele queria coisas mais fortes para que pudesse haver uma comoção da sociedade e pudesse reverter o quadro favorável ao presidente Lula, mas saiu pela culatra”, disse em entrevista ao programa O Dia News, da O Dia Tv.

Flávio Nogueira acrescentou que em caso de reação ao PF contra Jefferson o processo seria tumultuado e a eleição provavelmente não ocorresse. Apesar dos últimos fatos, ele analisa que Lula assumirá o mandato em caso de vitória.

“Apesar de tudo, temos todas as instituições funcionando normalmente. Tem o Supremo Tribunal Federal (STF) funcionando, temos o TSE funcionando e acredito que não haverá, pode ter tentativa, mas vai ser tranquilo. O Lula se ganhar a eleição terá que assumir sem dificuldade”, comentou.

