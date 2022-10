Júlio Arcoverde acredita que Bolsonaro crescerá 10% em Teresina

O presidente Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, deverá crescer acima de 10% neste segundo turno em Teresina e chegar a 40% dos votos, acredita o deputado federal eleito Júlio Arcoverde (Progressistas). Ele analisa que a capital do Piauí segue a tendência do crescimento do candidato em todas as capitais. No primeiro turno, Bolsonaro teve 138 mil votos ante 301 do candidato Lula (PT).

Leia também: “Estou animado com a eleição”, diz Wellington Dias sobre segundo turno

“A vinda do presidente Bolsonaro e da primeira-dama potencializou muito o presidente. Temos um sentimento de crescimento muito grande capital e tem que se aproveitar essa onda que está acontecendo em todo o país. Temos a esperança que em Teresina cresça 10% em relação ao primeiro turno”, disse.

Foto: Jailson Soares / O Dia

Júlio Arcoverde explicou que a campanha do presidente se voltará para o interior do Piauí na última semana de campanha do segundo turno. Caravanas serão realizadas nos municípios de Picos, Floriano, Parnaíba e retorna para encerramento em Teresina na véspera da eleição do dia 30 de outubro.

Pesquisas eleitorais

O deputado eleito afirmou que será uma voz firme na Câmara contra a divulgação de pesquisas eleitorais. Para ele, os números são utilizados como propaganda política por candidatos.

“Os institutos de pesquisa têm que ser criminalizados neste país. Na Câmara vou defender para acabar com essa picaretagem. Você vê a dois dias da eleição instituto colocando o Wellington Dias a 14% à frente do Joel e a eleição teve 4 pontos de diferença. O mesmo instituto colocou o Sílvio 1 pontos na frente de Rafael e o Rafael vai e ganha com 16 pontos”, afirmou.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no