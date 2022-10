“Estou animado com a eleição”, diz Wellington Dias sobre segundo turno

O ex-governador do Piauí e senador eleito, Wellington Dias (PT), afirmou estar animado com o segundo turno da Eleição 2022 para presidente. Ele destacou que as pesquisas demonstram que o candidato e ex-presidente Lula (PT) está na frente do atual presidente Jair Bolsonaro (PL) com oito pontos.

“Estou animado com a eleição. Eu achei que ganhávamos no primeiro turno, mesmo apertado. As pesquisas dão diferença de seis pontos, uma diferença de sete milhões de votos. A pesquisa do IPESP, do IPEC, a diferença é de oito pontos, uma diferença de nove milhões e meio de votos aproximadamente”, disse.



Leia também: Dudu e Edson Melo debatem segundo turno da eleição presidencial

Dias pontuou que apesar dos eleitores terem dividido os votos entre outros candidatos a presidente, no primeiro turno, no dia 30 de outubro o eleitorado deve escolher aquele candidato que melhor representa a mudança para o Brasil.

“Temos que fazer uma escolha pelo Brasil, pela democracia, pelo meio ambiente, pela reconstrução. Acabou o programa Minha Casa Minha Vida, vai ter que repor, acabou o programa de agricultura familiar, acabaram os programas para micro, pequenas e médias empresas. Você vê, depois de tudo que aconteceu, Fernando Henrique Cardoso, Joaquim Barbosa e empresários apoiando o Lula”, acrescentou.

Wellington Dias com o apresentador Douglas Cordeiro (Foto: Ascom)

Eleito com quase um milhão de votos, Wellington Dias reforçou que será atuante no Senado Federal, especialmente com pautas contra o racismo, em defesa das mulheres, além de fortalecer as pautas das pessoas com deficiência e da dependência química, e que a Educação continua sendo uma importante bandeira em sua vida política. Para isso, ele pretende contar com a ajuda do governador eleito do Piauí, Rafael Fonteles (PT) e dos prefeitos.



“[A educação] está no compromisso do Rafael Fonteles e do Lula, de ampliar as escolas de tempo integral, e pode até dobrar com o apoio do presidente. A creche e a Educação Infantil também devem ser ampliadas. A gente quer dar um passo nas creches, para que a mãe que quer trabalhar, que quer ter a oportunidade de estudar, de fazer outra atividade. Ela não tem condição de pagar alguém para ficar com seu bebê, então coloca na creche, um local seguro e adequado. E é preciso a ajuda do Governo Federal, porque os municípios sozinhos, que é a quem cabe essa tarefa, não dão conta”, completou.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no