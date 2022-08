Franzé defende maior associação de Rafael Fonteles a Lula e Wellington

A campanha de Rafael Fonteles deve explorar mais a imagem do petista ao lado de Wellington Dias e Lula, defendeu nesta terça-feira (23/08) o deputado estadual Franzé Silva, candidato à reeleição. Para ele, os candidatos a presidente e ao Senado possuem maioria absoluta de intensão de votos no Piauí, mas Rafael precisa ser visto pelo eleitorado como o candidato do grupo ao governo.

O deputado aposta que a força do grupo político da situação será capaz de garantir uma diferença considerável diante de Sílvio Mendes (União Brasil). Na avaliação de Franzé Silva, a eleição para o Governo do Piauí será decidida em primeiro turno.

“Acreditamos que quem vai resolver é o time. O time do Lula e o time do Bolsonaro. Temos um time com maioria de deputados estaduais, temos a figura do candidato a senador Wellington Dias e temos a figura do candidato a presidente Lula. Esse conjunto fará Rafael governador no primeiro turno”, disse em entrevista ao programa O Dia News, da O Dia Tv.

Foto: Otávio Neto / O Dia

Franzé Silva avaliou ainda que a imagem do PT no interior do estado é muito forte e utilizou o exemplo da campanha eleitoral de 2018 quando o candidato a presidente da sigla, Fernando Haddad, teve maioria de votos no estado mesmo sendo desconhecido de grande parte da população.

“Em 2018, Haddad teve que ser puxado pelo time. Nessa eleição de 2022 é o contrário. Lula está puxando o time. A eleição vai ser decidida no primeiro turno no Piauí”, reforçou o deputado.

