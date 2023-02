Franzé Silva anuncia 400 vagas para concurso público da Alepi

O presidente da Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi), deputado estadual Franzé Silva (PT), anunciou, na manhã desta quarta-feira (15), que o concurso público do Legislativo Piauiense abrirá, pelo menos, 400 vagas. O edital do certame está previsto para ser lançado até o final deste semestre.



Em reunião com membros da Mesa Diretora da Alepi e representantes da Associação dos Servidores da Assembleia (Asalpi), Franzé informou que vai assinar portaria que institui a comissão do concurso, voltada a analisar a estrutura administrativa e quadro funcional da Casa e organizar todo o certame. Foto: Arquivo O Dia No conjunto de ações em torno da estruturação e modernização administrativa da Assembleia Legislativa do Piauí, será criado o Programa de Aposentadoria Incentivada (PAI), estabelecendo vantagens e condições para a aposentadoria de servidores - atualmente, 404 estão aptos para se aposentar. "Vamos apresentar à Mesa Diretora e à Asalpi o Projeto que instituirá o Programa, para discutirmos e aprovarmos um PAI que beneficie nossos servidores. Faremos uma busca ativa sobre a situação de cada servidor, inclusive com acompanhamento de assistentes sociais. Nossa meta é levar para as comissões logo após o Carnaval", explica o presidente.

