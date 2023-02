Jornal O Dia é homenageado pelos seus 72 anos em sessão solene na Alepi

O Jornal O Dia está sendo homenageado em sessão solene realizada nesta quarta-feira (15), na Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi). A solenidade é uma comemoração aos 72 anos de história do periódico, completos no dia 01 de fevereiro deste ano. O evento conta a presença de parlamentares, diretores e colaboradores do Sistema O Dia de Comunicação.



Foto: Tarcio Cruz/O Dia

O diretor-presidente do Sistema O Dia de Comunicação, empresário Valmir Miranda, disse que a homenagem é um reconhecimento da história do jornal e incentiva a existência dele como papel importante na sociedade.

“É um reconhecimento do trabalho do Jornal O Dia em registrar os fatos de relevância para nossa sociedade. E esses assuntos repercutem em todas as nossas plataformas, seja rádio, portal e também na própria TV. O Jornal O Dia continua vivo. O que queremos é levar informações de qualidade para manter a comunidade informada”, - Valmir Miranda.

Valmir Miranda lembrou ainda de como eram os processos manuais para montagem do Jornal e quanto a tecnologia acelerou e otimizou a produção de informações. “Eu me lembro criança participando dos processos de montagem das frases do jornal. Naquela época, você pegava letra por letra e ia montando até formar uma palavra, uma frase. Era extremamente complicado, tudo muito manual. Depois, chegamos no linotipo e, hoje, é tudo automatizado. Uma maravilha”, disse.

Ainda segundo o empresário, uma das notícias mais marcantes no impresso foi a morte do ex-presidente Tancredo Neves, em 1985, em São Paulo, que vou movimentou a política do país. “O Jornal já estava preparado e veio a notícia do falecimento de Tancredo Neves. Foi uma reviravolta em toda a política do país. Me lembro também da tragédia no estádio Albertão. Enfim, sempre estivemos presentes acompanhando o que acontece no país”, finaliza.

A editora-chefe do Jornal O Dia, Adriana Magalhães, ressalta que jornal está a serviço da sociedade. “Para gente, é uma alegria imensa servir sempre a sociedade piauiense trazendo na notícia, a informação de qualidade, tudo muito bem apurado e com a credibilidade que traz o nosso sobrenome. A capa é a nossa vitrine onde o nosso leitor vai poder ver tudo que a gente tem de mais importante dentro do jornal. A gente sempre tem esse cuidado especial com a capa, com a foto e com a chamada que a gente vai dá. Além disso, vendo a importância de cada assunto para bem informar o nosso leitor”, conta.

O diretor-executivo do Sistema O Dia, Sérgio Miranda, enfatiza a modernização e digitalização do impresso ao longo dos anos. Para ele, o Jornal O Dia faz parte da construção da história do Piauí.

“Estamos homenageando o jornal mais importante do Estado. Ele faz parte da construção da história. É o papel impresso mais credível do Piauí. São 72 anos contando histórias verídicas de todos os fatos que acontecem no Brasil e mundo. O mais importante disso é, que apesar dos 72 anos, ele tem um corpo de 20 e cabeça de 30. Ou seja, ele está se modernizando a cada dia. Hoje ele está indo para o aplicativo, para a palma da mão das pessoas e, claro, acompanhando a modernidade e digitalização”, enfatiza.

Autor da proposta de homenagem ao Jornal O Dia, o deputado estadual Marden Menezes, destacou a relevância do serviço que o jornal impresso presta ao Piauí e ressaltou que isso se reflete na longevidade que a marca o Dia tem.

“São 72 anos, então não é uma data comum. É muito tempo nessa estrada e o Sistema O Dia tem esse reconhecimento do povo do Piauí. Com essa homenagem, ressaltamos toda a trajetória do jornal, as pessoas que fizeram acontecer esse projeto. Não tenho dúvidas de que o O Dia ainda tem muito tempo pela frente para prestar esse relevante serviço à sociedade, aproximando a informação da população de maneira correta, equilibrada e isenta”, disse Marden Menezes.

