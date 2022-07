Geraldo Carvalho tem candidatura ao governo homologada pelo PSTU

A convenção virtual realizada nesse sábado (23/07) pelo Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) confirmou a candidatura do professor Geraldo Carvalho para o governo do Piauí. A sigla homologou também no ato o nome da líder comunitária Fran de Jesus, do município de Piripiri, com vice na chapa majoritária.

"São candidaturas com independência de classe, sem alianças com as elites, sem oligarquia e sem o dinheiro da patronal, e sem partidos que governam contra a classe trabalhadora, como o PT”, afirmou Geraldo Carvalho em pronunciamento na convenção partidária.

Geraldo Cardo durante convenção (Foto: Divulgação)

O PSTU é crítico das gestões do Partido dos Trabalhadores no Piauí, bem como do principal grupo de oposição do estado que tem Sílvio Mendes como pré-candidato. A sigla apresenta como pautas para as eleições deste ano: ter a produção agrícola dos cerrados piauienses voltada para o estado, reforma agrária e a revisão de pontos da reforma da previdência aprovada no Piauí.

Essa é a terceira vez que Geraldo Carvalho disputa o governo do Estado. Ele já foi candidato nas eleições de 1998 e 2022. Ele também já concorreu duas vezes a vaga de senador e uma a prefeito de Teresina.

Senado

Para o Senado, o PSTU aprovou a candidatura coletiva que agrupa três nomes do partido: Gervásio Santos, Romildo Araújo e Egmar Oliveira . A sigla terá ainda um nome para deputado estadual e outro para deputado federal.

