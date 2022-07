Gervásio Santos, do PSTU, se posiciona como alternativa para o Senado

O pré-candidato do PSTU para o Senado, Gervásio Santos, se posiciona como uma alternativa a Wellington Dias (PT) e Joel Rodrigues (Progressistas) – dois principais nomes que disputam a vaga no pleito deste ano. Gervásio foi o convidado desta terça-feira (19/07) da série de entrevistas que o programa O Dia News, da O Dia Tv, realizada com os pré-candidatos ao Senado.

Ele criticou as pré-candidatura de Wellington e Joel e direcionou críticas ásperas ao Partido dos Trabalhadores. Para Gervásio Santos, o PSTU representa o sentimento dos trabalhadores com bandeiras que um dia foram defendidas pelo PT.

“O Joel faz uma campanha de boa vizinhança com Wellington. Os dois são parecidos. Estamos como alternativa para os trabalhadores porque queremos nos diferenciar tantos dessas candidaturas como dos programas. Defendemos o socialismo. Quem tem coragem de falar hoje é o PSTU”, disse.

Gervásio apresentou propostas como a suspensão do pagamento da dívida ativa do estado, ter a produtividade de grãos voltados para as famílias do Piauí – para ele se produz grãos para os países desenvolvidos – e reforma agrária e urbana. “O capital consegue lucrar até mesmo na miséria. Na crise sanitária tivemos 40 novos bilionários no Brasil”, afirmou ao criticar o capitalismo.

Ele defendeu a pré-candidatura de Geraldo Carvalho para o governo do Piauí e confirmou para o próximo sábado (23/07), às 17h, a convenção virtual do partido que irá confirmar as candidaturas da sigla.

