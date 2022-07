'Desenvolvimento do Piauí passa pelo agronegócio', defende Don Lotti

O pré-candidato a senador pelo Patriota, Don Lotti, defendeu nesta segunda-feira (18/07) o fortalecimento do agronegócio para o desenvolvimento econômico do Piauí. Infraestrutura, saúde e segurança também são pautas que ele pretende debater durante a eleição deste ano. Don Lotti foi o convidado desta segunda-feira da série de entrevistas com os pré-candidatos a vaga no Senado do programa O Dia News, da O Dia Tv.

Leia mais: Joel Rodrigues aposta em discurso de mudança com experiência

Fábio Sérvio defende Podemos independente para o governo



Natural do estado do Paraná, Don Lotti é agropecuarista e se posiciona na disputa para o Senado como uma alternativa aos dois principais nomes, Wellington Dias e Joel Rodrigues. Para ele, é preciso colocar em prática um planejamento de desenvolvimento para o estado e explorar os potenciais do Piauí.

Foto: Jailson Soares / O Dia

“O Piauí todo é produtivo, inclusive na região do semiárido. Se quisermos, dá para produzir trigo com o uso da tecnologia. No entanto, o Piauí que é rico em água, rico em terras férteis, mas você encontra poucos produtos do Piauí, todo são exportados de outros estados. Não foi feito um trabalho”, disse.

O pré-candidato aposta também que é possível implantar no Piauí o modelo de suinocultura utilizado no oeste do Paraná. Don Lotti comentou ainda a necessidade da desburocratização do estado, por exemplo, na emissão de licenças ambientais para os produtores. Ele disse acreditar que parte do eleitorado ainda não tem candidato para o Senado e afirma que não utilizará recursos público na campanha.

“Quero utilizar espaço de televisão e da internet quero colocar minhas ideias de forma a não gastar dinheiro público na campanha política. Talvez seja o único candidato a senador sem usar recursos públicos. O partido é pequeno e os recursos são diminutivos, e ficará direcionado para os candidatos a deputado federal”, disse Don.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no