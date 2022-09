Geraldo Carvalho quer criar polícia única para combater criminalidade

A proposta do candidato ao governo do Piauí Geraldo Carvalho (PSTU) para combater as facções criminosas e reduzir os índices de criminalidade no estado é extinguir as polícias militar e civil para criar uma polícia única que seja ostensiva e investigativa ao mesmo tempo. Ele foi o entrevistado desta terça-feira (13/09) na sabatina com os candidatos ao Palácio de Karnak no programa O Dia News, da O Dia Tv.

“Os outros candidatos propõem aumentar o efetivo policial, aumentar a quantidade de armas, o que para nós significa matar mais jovens, mais pobres na periferia das cidades. Nós defendemos o contrário, defendemos uma polícia única (uma que prende e que investiga). É preciso desmilitarizar a polícia, que significa deixar de ter uma Polícia Militar para ter um polícia que é parte da sociedade, com comandos eleitos por um conselho popular. Essa polícia que temos foi criada para matar”, disse.

Foto: Jailson Soares / O Dia

Geraldo Carvalho criticou o prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, devido à decadência do sistema de transporte público da capital. Como proposta, o candidato falou em criar Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo de Teresina para integrar ônibus e metrô e o gerenciamento do sistema de transporte ser realizado por uma empresa pública.

O candidato do PSTU criticou também a reforma da previdência aprovada pelo Congresso Nacional e aplicada no Piauí. Ele classificou como crime a cobrança de alíquota de servidores aposentados.

“Não tem sentido. Eu contribuo desde os 18 anos, tenho 64 anos e vou me aposentar no próximo ano com 80% da minha contribuição, não é integral. É um crime o que está sendo feito de taxar 14% de desconto de previdência para um professor aposentado, que passara a vida inteira na sala de aula’, afirmou.

