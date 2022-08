Gessy Fonseca tem candidatura ao governo confirmada pelo PSC

O Partido Social Cristão (PSC) homologou durante convenção nesta sexta-feira (05/08) a candidatura de Gessy Fonseca para o governo do estado nas eleições de 2022. A confirmação aconteceu após suposições que Gessy teria desistido da disputa. O vice na chapa é Rogério Ribeiro, membro da Executiva do partido.

“Desde o início tenho honrado minha palavra. Além de ser candidata também sou presidente do PSC no Piauí. É uma responsabilidade muito grande de montar uma chapa e apresentar um projeto para o estado do Piauí. Estamos com um chapa forte, com um projeto que atenda as demandas da população do Piauí”, disse.

O PSC aprovou ainda a chapa para deputado federal e a coligação com o Podemos para apoiar Fábio Sérvio para o Senado. “É um diálogo que a gente já vem tendo há bastante tempo. A gente sabe a importância que tem um senador para o estado e temos esse compromisso”, comentou Gessy ao defender o desenvolvimento econômico e segurança pública como principais bandeiras da campanha.

Fábio Sérvio, que chegou a ser procurado pelo grupo de Ciro Nogueira e a se aproximar de Dr. Pessoa, explicou que preferiu seguir com Gessy Fonseca por coerência na defesa de renovação política no Piauí. Para ele, ambos representam mudança e novas propostas para o estado.

“Representamos o que a maioria da população do Piauí hoje deseja, que é uma renovação política. A Gessy nasceu politicamente em 2020 de forma muito independente. Nós nascemos lá em 2018. Os dois carregam uma coragem de transformar esse estado. Somos um contraponto da política que não entregou o que o povo do Piauí espera”, disse Sérvio.

