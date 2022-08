Rafael Fonteles é o terceiro a registrar candidatura ao Governo do Piauí

O Candidato da coligação “A força do Povo” ao Governo do Estado, Rafael Fonteles (PT), registrou ontem junto ao Tribunal Regional Eleitoral o seu pedido de candidatura. O petista é o terceiro candidato a dar entrada no pedido, antes os candidatos Silvio Mendes (UB) e Coronel Diego (PL) já haviam solicitado o registro.



A surpresa foi a exclusão do partido Rede Sustentabilidade da coligação, a decisão foi tomada após o Psol, que está federado com a Rede no âmbito nacional, ratificar a candidatura de Madalena Nunes para o palácio de Karnak. Com isso a coligação governista terá nove partidos, além do PT o PC do B, PV, MDB, PSD, SOLIDARIEDADE, PSB , PROS e AGIR.

Em sua declaração Rafael Fonteles revelou possuir um patrimônio de R$ 1,6 milhão. Já o vice de Fonteles, o deputado Themístocles Fiho (MDB), declarou bens na casa de R$ 1,7 milhão. Veja na íntegra a declaração.

