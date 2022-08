Gessy Lima nega desistência de candidatura ao governo: “Sigo Firme”

A candidata da coligação “O Piauí tem Esperança” ao Governo do Piauí, Gessy Lima (PSC), negou em entrevista que irá desistir de disputar uma vaga no Palácio de Karnak. No último sábado (27) notícias, classificadas pela candidata como “fake news”, foram publicadas dando conta de que a empresária iria desistir para anunciar apoio a candidatura de Silvio Mendes (UB).



Ainda na sexta (26) a candidata suspendeu a agenda política depois que o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PI) recebeu dois pedidos de impugnação de sua candidatura , um do próprio tesoureiro do PSC e outro do diretório estadual do Partido da Mobilização Nacional (PMN). A Justiça Eleitoral já apontou irregularidades na documentação do partido e estabeleceu o prazo de sete dias para a manifestação do diretório da sigla.

FOTO: Assis Fernandes / O DIA

Gessy criticou o que classificou como “perseguição” que estaria sofrendo e ratificou que não desistirá da disputa. “A perseguição política tem sido cada vez mais frequente e feroz. Entendam não adianta tentarem manchar a minha imagem, espalhar mentiras, não adianta tentar barrar a minha candidatura e espalhar que eu vou desistir. Sou serva do senhor e sei que estou no centro da vontade dele, só ele me faz desistir dessa candidatura. No momento a ordem que ele me dá é seguir firme e continuar marchando”, afirmou a candidata.

A candidata ainda apontou qual seria o motivo dos processos movidos contra ela na justiça eleitoral. “Eles tem medo de perder o poder e do bem que eu vou fazer para o Piauí, eles tem medo das milhares de oportunidades de trabalho que eu vou gerar em todas as áreas. Eles tem medo por que você e sua família terão atendimento médico de qualidade, segurança e liberdade para andar nas ruas. Sigo firme por todos que desejam um Piauí melhor”, finalizou.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no