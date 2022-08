Gessy Lima suspende agenda depois de pedidos de impugnação de candidatura

A candidata a governadora do Piauí, Gessy Lima (PSC), suspendeu a agenda política depois que o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PI) recebeu dois pedidos de impugnação de sua candidatura. A Justiça Eleitoral já apontou irregularidades na documentação do partido e estabeleceu o prazo de sete dias para a manifestação do diretório da sigla.

O primeiro pedido de impugnação da candidatura de Gessy Lima partiu de um membro do próprio partido. O tesoureiro da sigla apontou que Gessy não teria publicado dentro do prazo estabelecido a convocação dos filiados para a convenção que homologou o nome da candidata e da chapa de deputado federal.

Foto: Jailson Soares / O Dia

O diretório estadual do Partido da Mobilização Nacional (PMN), que tem Ravenna Castro como candidato ao governo, também apresentou ao TRE-PI o pedido de impugnação baseado nas supostas irregularidades na ata da convenção.

A assessoria da campanha informou que Gessy precisou reagendar os últimos compromisso porque como presidente do PSC no Piauí irá se dedicar para solucionar o problema com registro da candidatura. Gessy deverá se manifestar sobre a situação depois que apresentar defesa à Justiça Eleitoral.

