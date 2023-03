Gessy Lima retoma aliança com Dr Pessoa e pode assumir SAAD Sul ou Sudeste

O Prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, confirmou em entrevista na manhã desta sexta (24) que a ex-secretária de economia solidária da capital, Gessy Lima, aceitou o convite para retornar à gestão. Gessy rompeu com o prefeito em março do ano passado quando se desincompatibilizou para disputar o governo do estado.

A volta da ex-gestora para o grupo tem como estratégia fortalecer a chapa proporcional do Republicanos, partido do Prefeito, Gessy será candidata a vereadora pela legenda.

FOTO: SEMCOM/PMT

Sem confirmar qual pasta Gessy assumirá, o Prefeito revelou que ela aceitou o seu convite. “Ela disse que quer voltar a participar, foi um período que ela saiu de maneira republicana e retornou a casa, eu fiz o convite e ela aceitou”, afirmou.

Dr. Pessoa esclareceu que mudanças ocorrerão com mais uma reforma no primeiro escalão. “A divisão tem a sul, a sudeste e outros que ainda estamos em estudo, mas a principio essas duas vão ser dividas. Todo administrador remaneja, renova, demite, chama para si outros atores. O problema é que tem que andar com mais qualidade a administração pública”, finalizou.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no