Gessy Lima pede ajuda após não receber dinheiro do partido: “não imprimi um santinho”

A candidata a Governadora do PSC, Gessy Limma, fez um pedido de ajuda nas redes sociais, na última quinta (01), para que os próprios amigos a ajudem na sua campanha eleitoral. De acordo com a candidata, até o momento ela não conseguiu imprimir “nem um santinho” e espera o apoio financeiro do PSC para fazer viagens ao interior e distribuir material gráfico.



Gessy vive um cenário de instabilidade jurídica na sua candidatura após dois pedidos de impugnação . O primeiro pedido partiu de um membro do próprio partido, o tesoureiro da sigla apontou que Gessy não teria publicado dentro do prazo estabelecido a convocação dos filiados para a convenção que homologou o nome da candidata e da chapa de deputado federal.

O segundo pedido de afastamento partiu do diretório estadual do Partido da Mobilização Nacional (PMN), que tem Ravenna Castro como candidato ao governo. O pedido de impugnação se baseia também nas supostas irregularidades da ata da convenção.



Gessy revelou que o PSC aguarda um posicionamento jurídico para destinar o recurso. “Ainda não tenho nenhum material gráfico, nem santinho, nem adesivo, nem para moto, nem para carro, nem para nada. Com toda essa perseguição e essa tentativa de barrar a minha candidatura, o partido está esperando uma resposta da minha defesa que foi apresentada ontem. Estamos aguardando o retorno do TRE para que o recurso seja liberado e eu consiga de fato fazer a campanha e mandar confeccionar material gráfico e conseguir fazer as viagens para o interior do Estado”, afirmou a candidata.

A candidata lamentou a concorrência desproporcional, com vários candidatos recebendo mais recursos que ela. “A tentativa de derrubar minha candidatura tem sido diariamente, perseguição, afronta, mentira, tentativa de manchar minha imagem espalhando que eu vou desistir. Estou firme e não vou desistir. O meu recurso é muito pequeno, é desproporcional ao dos outros candidatos. Quero convocar a todos para me ajudar a divulgar o meu nome e o meu número”, finalizou.



