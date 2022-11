Gil Carlos defende aproximação do Governo do Estado com municípios

A defesa do municipalismo deverá ser uma das principais pautas do deputado estadual Gil Carlos na Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi). Ex-prefeito de São João do Piauí, ele defendeu durante entrevista nesta quinta-feira (10/11) ao programa O Dia News, da O Dia Tv, o protagonismo dos gestores municipais.

“Vamos levar ainda mais a voz do municipalismo, porque as coisas acontecem no município. Dentro desse projeto vamos chamar atenção para os serviços públicos que são de responsabilidade dos municípios. Cito a saúde. A porta de entrada do paciente na saúde se dá nos municípios. Se tivermos as UBSs funcionando de acordo com Ministério da Saúde conseguimos resolver 80% dos problemas”, disse.

Gil Carlos defendeu que a Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) se aproxime das secretarias municipais da saúde, assim como a expansão dos serviços especializados para os municípios. Médico, ele comentou que essas melhorias estão previstas no plano de governo de Rafael Fonteles.

“A grande reclamação dos piauienses é a descentralização da medicina de média e alta complexidade dos serviços especializados. Essa descentralização já começou no governo de Wellington Dias. Já temos cirurgias em várias cidades-polo. Vamos contribuir para buscar mecanismo não só para garantir o financiamento como o aprimoramento da gestão. Precisamos dar mais eficiência à aplicação dos recursos públicos”, comentou.

Gil Carlos elogiou Rafael Fonteles como técnico quando atuou como secretário e agora na condução política da formação do governo. Para ele, há uma grande expectativa de avanço na prestação de serviços na Saúde, Segurança e Educação.

