Governador Rafael Fonteles nomeia 41 secretários de primeiro escalão; confira a lista

Foi publicada em edição extraordinária do Diário Oficial do Estado, neste domingo (1º), a nomeação de 41 secretários do primeiro escalão do governo de Rafael Fonteles (PT). A posse dos novos secretários deve acontecer na próxima quinta-feira (05), no Palácio de Karnak. Acesse aqui o documento.

Foto: Thiago Amaral/CCom

Confira a lista completa:

1. Marcelo Nunes Nolleto, secretário de Governo;

2. Antonio Luiz Soares Santos, secretário de Saúde;

3. Daniel Carvalho Oliveira Valente, secretário do Meio Ambiente e Recursos Hídricos

4. Samuel Pontes do Nascimento, secretário de Administração;

5. Mauro Eduardo Cardoso e Silva, secretário da Inclusão da Pessoa com Deficiência;

6. Zenaide Batista Lustosa Neta, secretária das Mulheres;

7. Marllos Rossano Ribeiro Gonçalves de Sampaio, secretário do Desenvolvimento, Abastecimento, Mineração e Energias Renováveis;

8. Jonas Moura de Araujo, secretário dos Transportes;

9. Eusval Lacerda de Moraes, secretário do Desenvolvimento Econômico;

10. Heitor Gonçalves de Moura Vieira Bezerra, secretário de Justiça;

11. Tatiana Carneiro Morais, secretária do Agronegócio e Empreendedorismo Rural;

12. Carlos Adalberto Ribeiro Anchieta, secretário da Cultura;

13. Gustavo Sousa e Sousa, secretário da Irrigação e Infraestrutura Hídrica;

14. Norma Sueli Araújo Nascimento Nogueira, secretária da Defesa Civil;

15. Francisco Washington Bandeira Santos Filho, secretário de Educação;

16. Francisco Lucas Costa Veloso, secretário de Segurança Pública;

17. Regina Sousa, secretária da Assistência Social, Trabalho e Direitos Humanos;

18. Antônio Abreu Costa, secretário da Assistência Técnica e Defesa Agropecuária;

19. Josiene Marques Campelo, secretária dos Esportes;

20. Marcelo Rodrigues da Costa, secretário do Turismo;

21. Maria Vilani da Silva, secretária de Cidades;

22. Roselyne Barros Morais da Silva, secretária de Infraestrutura;

23. Rejane Tavares da Silva, secretária da Agricultura Familiar;

24. Emílio Joaquim de Oliveira Junior, secretário da Fazenda;

25. Maria Alzenir Porto da Costa, presidente da Junta Comercial;

26. Leonardo Sobral Santos, diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí (DER/PI);

27. Ellen Gera De Brito Moura, diretor-geral da Agência de Tecnologia da Informação;

28. Francisco Gomes Pierot Júnior, procurador-geral;

29. Luana Maria Machado Barradas, diretora-geral do Departamento Estadual de Trânsito;

30. José Ricardo Pontes, presidente da Fundação Piauí Previdência;

31. Felipe de Melo Eulálio, diretor-geral do Instituto de Desenvolvimento do Piauí;

32. Rodrigo Ribeiro Costa Cavalcante, diretor-geral do Instituto de Terras do Piauí;

33. Alexsandra Soares Carvalho, diretora-geral da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Piauí;

34. Leonardo Nogueira Pereira, diretor-geral da Agência de Desenvolvimento Habitacional do Piauí;

35. Antônio Torres da Paz, diretor-geral da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Estado do Piauí;

36. João Ricardo Pinto Sousa, chefe do Gabinete Militar;

37. Magno Pires Alves Filho, diretor-geral do Instituto de Águas e Esgotos do Piauí;

38. Daniele Amorim Aita, diretora-geral do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado do Piauí;

39. Mussoline Marques De Sousa Guedes, coordenador de Comunicação;

40. Éverton Alves Calisto, coordenador da Juventude;

41. Mayrla Kelly De Sousa Silva, coordenadora de Enfrentamento às Drogas e Fomento ao Lazer.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no