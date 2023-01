Governador se reúne com empresários e quer parcerias para gerar 80 mil empregos

O Governador Rafael Fonteles se reuniu com empresários de diversos setores na manhã desta segunda (30), na sede da Federação das Indústrias do Piauí (FIEPI). No encontro empresários e gestores discutiram os projetos que serão desenvolvidos pela nova gestão na área. O principal desafio de acordo com o Governador será oferecer a infraestrutura necessária para gerar até 80 mil novos empregos.



Como o Portal O Dia informou, o objetivo do gestor é implantar um projeto interligando três modais de transporte no Piauí unindo o escoamento de mercadorias por vias terrestres, ferroviárias e hidroviárias. O “Intermodal Vale do Parnaíba” será apresentado ao presidente da República Luís Inácio Lula da Silva.

Fonteles comentou sobre a reunião e valorizou a força da indústria no estado. “A gente vem para ouvir dos industriários do Piauí, esse importante setor que gera agregação de valor, de empregos. De braços dados com a iniciativa privada que a gente quer alcançar a meta ousada de gerar 80 mil novas oportunidades de trabalho. A forma de atração de investimento não é somente com atrativo fiscal, o que mais se trabalha no mundo inteiro é a infraestrutura logística e a qualificação da mão de obra”, afirmou.

Já o Presidente da Fiepi, Zé Filho, destacou que espera um alinhamento com a nova gestão. “O nosso objetivo é construir essa ponte dos industriais com o Governo do Estado. Somos parceiros e queremos ajudar o Governador a construir um Piauí desenvolvido, essa é uma aproximação necessária por que gera emprego e o emprego é bom para o Piauí. Isso que queremos alinhar cada vez mais com o Governador”, afirmou.

Indústria Digital



Para Fonteles o caminho principal para a evolução econômica do Piauí passa pela digitalização dos processos industriais e a formação de mão de obra.

“Estamos já na indústria 4.0, do mundo digital, temos que qualificar o nosso povo cada vez mais para o ensino técnico e tecnológico. Essa parceria com o sistema S de forma geral é muito salutar. Que a gente caminhe na direção de gerar infraestrutura alinhando com o Governo Federal, o presidente Lula já revelou que espera reindustrializar o país e vai ser nesses parâmetros”, finalizou Rafael Fonteles.

