Governadora Regina Sousa determina corte no ponto de professores grevistas

A Governadora Regina Sousa determinou, através do decreto 21.079, o desconto no contracheque dos profissionais da educação estadual que permanecerem em greve. A decisão tem como base o parecer do Tribunal de Justiça do Piauí que declarou a ilegalidade do movimento.



Os docentes da rede estadual de ensino estão em greve desde o dia 24 de fevereiro, reivindicando aumento de 33% no piso salarial, conforme o patamar definido pelo Governo Federal. Ainda em março, a Assembleia Legislativa do Piauí aprovou uma proposta que ofereceu um reajuste de 14,58% para os educadores, sendo que 10% é referente ao reajuste salarial e 4,58% referente ao auxílio-alimentação.

No decreto publicado no diário oficial do Piauí da última quinta (19), a governadora determina também a efetivação do novo calendário escolar, que começará a vigorar na próxima segunda 23 de maio.

Para repor eventuais desfalques com a manutenção da paralisação parcial, Regina Sousa determina no decreto a reorganização da lotação dos profissionais da educação, se necessário, a contratação temporária de professores substitutos.

