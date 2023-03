Greve dos ônibus: Dr. Pessoa exonera Ramon Alves, Gerente Executivo da Strans

O Prefeito de Teresina Dr. Pessoa exonerou no diário oficial da última terça (21) o gerente executivo da Strans, Ramon Alves De Sousa Junior. A mudança ocorre em meio a greve no sistema de transporte coletivo de Teresina que entrou no nono dia nesta quarta. Ramon é ex-vereador de Timon e filho do empresário proprietário da empresa Timon City.

A indicação de Ramon foi criticada por várias alas, desde motoristas e cobradores, até pelos próprios empresários e vereadores da capital. Ramon foi incorporado à Superintendência com o objetivo de implantar o transporte gratuito no município.

A saída do gerente executivo se dá 24 horas após a Strans encaminhar ao Setut uma proposta de aumento do subsídio mensal que é repassado às empresas de ônibus de Teresina. A proposta enviada prevê triplicar o valor de R$ 850 mil para R$ 3,3 milhões mensais . A strans aguarda uma resposta dos empresários para encaminhar o fim da greve.

FOTO: Arquivo O DIA

