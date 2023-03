Greve dos ônibus: Strans envia proposta para triplicar o subsídio repassado às empresas

A Superintendência de Transporte e Trânsito de Teresina (Strans) encaminhou na manhã de hoje ao Setut (21) uma proposta de aumento do subsídio mensal que é repassado às empresas de ônibus de Teresina. Atualmente, a Prefeitura paga aos empresários R$ 850 mil para cobrir gratuidades, meia-passagens e demais custos do sistema de transporte. A proposta enviada hoje prevê triplicar este valor para R$ 3,3 milhões.



Essa proposta de aumento do subsídio é uma tentativa de pôr fim à greve dos motoristas e cobradores de ônibus da capital, que já dura oito dias. Por meio de nota, a Strans disse que esse valor repassado aos consórcios que operam o transporte público deverá contribuir com o equilíbrio financeiro do sistema. A Prefeitura deu prazo de 24 horas para que os Consórcios respondam se aceitam ou não a proposta.



Durante assembleia realizada ontem (20) o Sindicato dos Trabalhadores das Empresas de Transporte de Teresina (Sintetro) decidiu pela manutenção da greve por tempo indeterminado. A categoria aguardava justamente que a Prefeitura informasse qual valor pretendia repassar aos empresários para, só então, entrar como uma reivindicação de reajuste.

“Nós queremos saber exatamente quanto a Prefeitura entregará aos empresários para sabermos quanto desse valor de fato chegará nas mãos dos trabalhadores e ver se é um valor que realmente atenda àquilo que nós estamos reivindicando. Estamos buscando uma solução para que essa greve seja suspensa pelo menos nos próximos três ou quatro meses enquanto chegamos a uma solução definitiva. A greve sempre é nosso último recurso e infelizmente tivemos que recorrer a ele”, explicou Antônio Cardoso, presidente do Sintetro.

Nesta manhã, motoristas e cobradores de ônibus fizeram um ato na Avenida Frei Serafim cobrando o pagamento de seus salários, que já segue atrasado em mais de 45 dias, e reivindicando melhores condições de trabalho. A assinatura da convenção coletiva da categoria também foi discutida. O ato contou com a participação de trabalhadores do transporte e representantes da sociedade civil, membros da Comissão Municipal de Transporte e movimento estudantil.

