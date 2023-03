Transporte: 100 veículos foram cadastrados para rodar na greve; meta da STRANS era 254

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans) informou que até o dia 11 de março, a Gerência de Licença e Concessão, setor responsável pelo cadastro e vistoria dos veículos para operar durante a greve dos trabalhadores do transporte público, que 100 veículos cadastrados, entre ônibus, micro-ônibus e vans já vistoriados e com prévia autorização do órgão. Os veículos rodarão durante a greve do sistema do transporte público, prevista para ocorrer nesta segunda-feira (13). Porém a número de carros que a Superintendência esperava cadastrar era bem maior: 254.

Foto: Assis Fernandes/O Dia



Os carros vão operar nas diversas linhas determinadas a cada veículo cadastrado pela Strans, e assim atender aos usuários do transporte público. Além dos veículos cadastrados para reforço, o sistema dispõe de 20 vans que operam no transporte alternativo e vão continuar atendendo a população. Os Consórcios que operam o sistema do transporte público devem disponibilizar no mínimo 30% da ordem de serviço determinada pela Strans, seguindo o que determina a legislação em caso de greve.

Porém, de acordo com o superintendente do órgão, Bruno Pessoa, pelo menos 254 veículos alternativos eram esperados se cadastrarem para rodarem por Teresina durante a greve. "Desde que o Sintetro entrou em estado de greve, mobilizamos em torno de 254 veículos quando fomos notificados. Em um dia (quinta-feira) cadastramos cerca de 65 veículos e tem cerca de 20 veículos do transporte alternativo”, havia informado o superintendente da Strans.

Os interessados que possuem veículos em condições de transportar passageiros devem comparecer à sede da Strans, na Avenida Pedro Freitas, para que os carros sejam vistoriados e o órgão possa emitir a ordem de serviço autorizando-o a rodar durante a greve com itinerário definido. Vale lembrar que nem todos os veículos alternativos contam com sistema de bilhetagem, então o usuário deve estar preparado para pagar a passagem em dinheiro. A Strans lembra que os veículos alternativos cadastrados devem obedecer a leia da meia-passagem estudantil.

Em caso de dúvidas sobre a documentação para realizar o cadastro dos veículos, o interessado pode entrar em contato com o setor responsável através do WhatsApp (86) 3122-7609.

