Motoristas e cobradores decidem manter greve após assembleia em Teresina

Após assembleia geral dos trabalhadores do transporte público de Teresina realizada na manhã desta segunda-feira (20), a categoria decidiu manter a greve. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Rodoviários (Sintetro), Antônio Cardoso, afirmou ao Portal O DIA que, no momento, “o Setut é o único empecilho" e que os trabalhadores "não irão aceitar migalhas”.

(Foto: Assis Fernandes/ODIA)

“A prefeitura levou contratos para serem assinados para resolver o problema. Sabemos que são R$ 3 milhões, só que o Setut não aceita passar nada para a gente. Então pedimos para que os órgãos fiscalizadores fiquem atentos, pois eles querem nos passar migalhas e não aceitamos que o Setut se beneficie de todo esse dinheiro”, disse Cardoso.

O movimento grevista, que teve início na semana passada, já dura sete dias. Enquanto a cidade segue sem transporte coletivo regular, a Prefeitura de Teresina cadastrou ônibus alternativos para atender à demanda da população. São pelo menos 100 veículos devidamente reconhecidos pela Strans para fazer itinerários equivalentes ao que os ônibus do Setut faziam.

A reportagem do Portalodia.com procurou o Setut para que a entidade se manifeste sobre as informações prestadas pelo Sintetro e aguarda um retorno. O espaço ficará aberto para futuros esclarecimentos.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no