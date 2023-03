Greve geral: Ônibus de Teresina vão parar a partir da meia noite da próxima segunda (13)

O Sintetro, sindicato que representa os trabalhadores do sistema de transporte público, anunciou nesta quinta-feira (09) que motoristas e cobradores de ônibus estarão de greve a partir da próxima segunda-feira (13) em Teresina. Deve circular na capital apenas a porcentagem mínima de ônibus para atender os 30% exigidos por lei. Esse é mais um capítulo da crise no transporte público de Teresina, que se arrasta há mais de 2 anos.

A confirmação da greve foi dada pelo presidente do Sintetro, Antônio Cardoso, durante uma paralisação realizado hoje pela manhã, na Praça da Bandeira, centro de Teresina. Cerca de 20 ônibus ficaram parados por 2h em protesto pela falta de pagamentos dos trabalhadores do sistema, além do sucateamento dos ônibus e redução das linhas, o que precariza o transporte coletivo da capital. Ontem (08) motoristas e cobradores paralisaram as atividades do transporte público nas zonas em que os consórcios não realizaram o pagamento: alguns ônibus das zonas leste, sudeste e norte.





