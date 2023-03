Motoristas de ônibus paralisam atividades nas zonas sudeste, leste e norte de Teresina

A volta para casa dos teresinenses pode estar comprometida nesta quarta-feira (8). Isso porque os motoristas e cobradores paralisaram as atividades do transporte público nas zonas em que os consórcios não realizaram o pagamento: alguns ônibus das zonas leste, sudeste e norte podem não voltar a circular ainda hoje.

A informação foi confirmada pelo presidente do Sintetro, Antônio Cardoso, que informou que os trabalhadores estão reivindicando a falta de pagamento do salário de fevereiro.”Tivemos consórcios que já realizaram o pagamento, como o da zona sul, e por isso eles não paralisaram. Mas alguns consórcios da zona sudeste, leste e norte estão com pagamentos atrasados”, afirma.

Os ônibus estão parados na Praça da Bandeira e Praça João Luiz, localizadas no Centro de Teresina. "Eles estão parando de acordo com sua parada final, alguns também estão parados ali na Barão”, destaca Cardoso.



(Foto: Arquivo O Dia)

Em virtude da falta de transporte público, passageiros estão sendo obrigados a pagar táxi ou pegar uber para irem ao seu destino. Imagens capturadas pela equipe de reportagem do O DIA mostram a quantidade de pessoas aguardando na parada de ônibus. No local, a Strans foi acionada e fechou uma das vias.

Devido ao não atendimento das reivindicações da categoria, a greve geral dos motoristas e cobradores está mantida e deve ter início na próxima segunda-feira (13), caso o problema não seja resolvido. Veja o vídeo: Em nota, o Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de Passageiros de Teresina (Setut) informou que não "tem confirmação bancária de que foram transferidos repasses financeiros para as empresas". A entidade disse ainda que segue buscando "junto ao Sintetro buscando soluções efetivas e viáveis para a resolução dos problemas do setor, alinhando com a Prefeitura de Teresina".

