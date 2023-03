Manifestantes ocupam sede da Equatorial Piauí pedindo melhorias na distribuição de energia

Na manhã desta quarta-feira (08) membros do Movimento Sem Terra e demais movimentos sociais ocuparam a sede da empresa Equatorial Piauí, na Avenida Maranhão, em protesto por melhorias na prestação do serviço em localidades da zona Rural do Estado e também em comunidades quilombolas. O grupo reúne centenas de pessoas com faixas, cartazes e bandeiras.



Participam do ato além do Movimento Sem Terra, dos Pequenos Agricultores do Piauí, o Movimento das Mulheres Quebradeiras de Coco, e o Movimento dos Povos Atingidos por Barragens. Em razão da quantidade de pessoas concentradas em frente à empresa, a Equatorial fechou o acesso ao prédio e Polícia Militar teve que ser acionada para conter eventuais tumultos.



Foto: Reprodução

Por meio de nota, a Equatorial Piauí informou que “foi surpreendida por uma invasão no seu prédio sede, localizado no Centro de Teresina, por movimentos sociais organizados”. De acordo com a empresa, até o presente momento a organização do movimento ainda não comunicou formalmente a causa do protesto e “eventuais pautas de reivindicação”.

A Equatorial Piauí disse ainda que "foi acordado uma reunião a ser definida em data posterior, para apresentação da pauta de reivindicação e os encaminhamentos necessários".

Confira a nota da Equatorial Piauí na íntegra

A Equatorial Piauí informa que, na manhã desta quarta-feira (08), foi surpreendida por uma invasão de movimentos sociais organizados ao prédio sede da companhia, localizado no centro de Teresina-PI. Vale destacar que, até o presente momento, a organização do movimento ainda não comunicou formalmente a causa do protesto e eventuais pautas de reivindicação. Neste contexto, em diálogo com os representantes do movimento, com mediação de representantes do Governo do Estado, foi acordado uma reunião a ser definida em data posterior, para apresentação da pauta de reivindicação e os encaminhamentos necessários. Sobre o disparo noticiado, a Equatorial lamenta o episódio e informa que já está apurando internamente a questão para tomar todas as medidas necessárias, após análise dos fatos. A Distribuidora reitera que respeita todas as formas de manifestação, contudo repudia de forma veemente qualquer tipo de invasão à propriedade e reforça que segue aberta ao diálogo.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no